170 упр.Прочитай и озаглавь текст.Выпиши шесть словосочетаний (прилагательное + существительное), (глагол+существительное ).Укажи грамматическую связь между словами словосочетаниях ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Русский язык
170 упр.Прочитай и озаглавь текст.Выпиши шесть словосочетаний (прилагательное + существительное), (глагол+существительное ).Укажи грамматическую связь между словами словосочетаниях ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без облочного неба, магическая сила, желтый цвет
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