170 упр.Прочитай и озаглавь текст.Выпиши шесть словосочетаний (прилагательное + существительное), (глагол+существительное ).Укажи грамматическую связь между словами словосочетаниях ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Русский язык

170 упр.Прочитай и озаглавь текст.Выпиши шесть словосочетаний (прилагательное + существительное), (глагол+существительное ).Укажи грамматическую связь между словами словосочетаниях ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость