1/3 - 0, 25 с решением
Математика
1/3 - 0, 25 с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3-0,25=1/3-25/100=100/300-75/300=25/300=5/60=1/12
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