Напишите химические формулы двух веществ,в которых имеется: а) ионная связь; б) ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму

Химия

Напишите химические формулы двух веществ,в которых имеется: а) ионная связь; б) ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму

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