Напишите химические формулы двух веществ,в которых имеется: а) ионная связь; б) ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму
Химия
Напишите химические формулы двух веществ,в которых имеется: а) ионная связь; б) ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) CuS, NaOH, ZnCl2, NaBr б) NH4, NH4Br
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Окружающий мир
Английский язык
Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, какой частью речи являются слова с окончанием « s » и какова функция этог...