Напишите химические формулы двух веществ,в которых имеется: а) ионная связь; б) ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму

Химия
Напишите химические формулы двух веществ,в которых имеется: а) ионная связь; б) ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) CuS, NaOH, ZnCl2, NaBr б) NH4, NH4Br
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