Выполнить синтаксический разбор предложений (по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по наличию второстепенных членов). 1. Шумят над рекой перелётные птицы. 2. Ты спишь? 3. От огня затрещало ...

Русский язык

Выполнить синтаксический разбор предложений (по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по наличию второстепенных членов). 1. Шумят над рекой перелётные птицы. 2. Ты спишь? 3. От огня затрещало бревно, на траву выбежали рыжие муравьи. Спасибо!

Автор: Гость