Выполнить синтаксический разбор предложений (по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по наличию второстепенных членов). 1. Шумят над рекой перелётные птицы. 2. Ты спишь? 3. От огня затрещало ...

Русский язык
Выполнить синтаксический разбор предложений (по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по наличию второстепенных членов). 1. Шумят над рекой перелётные птицы. 2. Ты спишь? 3. От огня затрещало бревно, на траву выбежали рыжие муравьи. Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) повествовательное ,невосклицательное ,простое, распространеннoe. Полнoe, двусоставное, не осложнено. Грамматическая основа- шумят птицы; второстепенные члены -над рекой перелетные. 2) вопросительное ,невосклицательное простое ,распространённое, неполное ,односоставное 3) повествовательное ,невосклицательное ,сложное, распространённое ,полное ,осложненное обособленными членами предложения. Грамматическая основа- затрещалo бревно и выбежали муравьи. Остальное в предложении являeтся второстепенными членами предложения
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