Напишите пожалуйста сочинение на тему: "Человек и его духовные ценности в Древнер??сской литературе". Сочинение не менее 1 страницы! Даю 30 балов.
Литература
Напишите пожалуйста сочинение на тему: "Человек и его духовные ценности в Древнер??сской литературе". Сочинение не менее 1 страницы! Даю 30 балов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека своя судьба. И как бы мы не старались изменить свою жизнь, предначертанного судьбой не изменишь. Именно об этом повествует автор в заключающем эпизоде четвертой главы. Действующими лицами в повести являются благоверный князь Петр и сообразительная княгиня Феврония. На протяжении всей повести главных героев преследуют испытания, страдания, трудности. Однако, не смотря ни на что, Петр и Феврония проявляют целеустремленность, усердие, доброту, по отношению друг к другу и к окружающим их людям.Данный эпизод смело можно назвать самым ярким, интересным и завораживающим, потому как в нем повествуется о любви Петра и Февронии, которые до конца своих дней были преданны друг другу.Неразумные люди и после смерти влюбленных продолжали пытаться разлучить их: «…опять переложили…разъединили». Но все же святые тела героев все равно оказались вместе, в одном гробу.Это случилось потому, что ничто, никто и никогда не смогли бы их разлучить. Это действительно чудо.Автор показывает читателям силу любви героев, их бескорыстность и человеколюбие. Учит нас жить, не причиняя никому зла, всевозможными силами помогать родным и близким, а также искренне радоваться их успеху.
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