Найди ложные высказывания а+56=(a+50)+6;(c+84)-4gt;c+80;b-70-9gt;b-79;d+20+5+3=d+28,изменить знаки на lt;,gt;,=,чтобы они стали истинными
Математика
Найди ложные высказывания а+56=(a+50)+6;(c+84)-4gt;c+80;b-70-9gt;b-79;d+20+5+3=d+28,изменить знаки на lt;,gt;,=,чтобы они стали истинными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третье. надо поставить равно
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