Найди правило, по которому составлены выражения в каждом столбике, и запиши ещё по два выражения 12+5,13+4,14+3,21+9, 32+8, 43+7, 98-5, 88-6,78-7, 34-30, 43-40, 52-50. какое правило?????

Гость: Гость:

12+5 и т.д. 2значные увеличиваются на 1 однозначные уменьш. 21+9 и т.д. 2знач увелич на 11 однознач увелич на 1 98-5 и т.д. 2значн уменьш на 10 однознач увелич на 1 34-30 и т.д. 1е увелич на 9, а 2-е увелич на 10