В прямоугольном треугольника и неполадках равны соответственно 7 и 25. найдите дру??ой катет этого треугольника
Математика
В прямоугольном треугольника и неполадках равны соответственно 7 и 25. найдите дру??ой катет этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=√25*25-7*7 х=√576 х=24
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