В прямоугольном треугольника и неполадках равны соответственно 7 и 25. найдите дру??ой катет этого треугольника

Математика

В прямоугольном треугольника и неполадках равны соответственно 7 и 25. найдите дру??ой катет этого треугольника

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