Представьте, что у вас появилась возможность создать закон о том, как нужно воспитывать детей и как они должны себя вести в жизни. Какие нормы права вы определили бы в нем?

Обществознание

Представьте, что у вас появилась возможность создать закон о том, как нужно воспитывать детей и как они должны себя вести в жизни. Какие нормы права вы определили бы в нем?

Автор: Гость