Представьте, что у вас появилась возможность создать закон о том, как нужно воспитывать детей и как они должны себя вести в жизни. Какие нормы права вы определили бы в нем?

Обществознание
Представьте, что у вас появилась возможность создать закон о том, как нужно воспитывать детей и как они должны себя вести в жизни. Какие нормы права вы определили бы в нем?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
ДАЮ 50 ПУНКТІВ! Скласти 2 речення до кожного з дієприслівників. Одне речення, щоб дієприслівник був одиночним, а друге, щоб був дієприслівникови...
Ответить
Математика
Прямоугольник,длина которого 10см., а ширина 4см, разрезали на квадрат и прямоуголь??ик. Найди периметры этих фигур
Ответить
Математика
600:15=? 280:70=? 1200:200=? 4900:700=?
Ответить
Русский язык
Слова которые отражали бы историю нового времени
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!! как 1188 ---------- + 200 11 (1188 дробная черта 11 + 200) (1188\11+200) д??м 30 баллов
Ответить