Представьте, что у вас появилась возможность создать закон о том, как нужно воспитывать детей и как они должны себя вести в жизни. Какие нормы права вы определили бы в нем?
Обществознание
Представьте, что у вас появилась возможность создать закон о том, как нужно воспитывать детей и как они должны себя вести в жизни. Какие нормы права вы определили бы в нем?
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