Из двух городов расстояние между которыми 846км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шел со скоростью 65км/ч другой 60км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 846км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шел со скоростью 65км/ч другой 60км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?

Автор: Гость