Из двух городов расстояние между которыми 846км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шел со скоростью 65км/ч другой 60км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 846км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шел со скоростью 65км/ч другой 60км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растояние между поездами будет 471 км.
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