Скорость звука в воздухе 332,05 миллиметров в секунду звук летящего самолета можно услышать через 4 секунд после того как его увидишь На каком расстоянии летел самолет когда был слышен звук

Математика
Скорость звука в воздухе 332,05 миллиметров в секунду звук летящего самолета можно услышать через 4 секунд после того как его увидишь На каком расстоянии летел самолет когда был слышен звук
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
332,05*4=1328,2 = 1м 32см 8,2 мм
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