Скорость звука в воздухе 332,05 миллиметров в секунду звук летящего самолета можно услышать через 4 секунд после того как его увидишь На каком расстоянии летел самолет когда был слышен звук

Математика

Скорость звука в воздухе 332,05 миллиметров в секунду звук летящего самолета можно услышать через 4 секунд после того как его увидишь На каком расстоянии летел самолет когда был слышен звук

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