Рассказ на татарском кем я буду когда вырасту
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Рассказ на татарском кем я буду когда вырасту
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Гость:
Просто напиши обычный рассказ на русском, ну всмысле кем хочешь стать, и переведи на татарский
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