К Васе в гости пришли 4 друга. Первый получил 1 5 пирога, второй – 1 4 остатка, третий ??? 1 3 нового остатка. Оставшуюся часть Вася разделил поровну с четвёртым другом. Кому досталась большая часть?

Математика

К Васе в гости пришли 4 друга. Первый получил 1 5 пирога, второй – 1 4 остатка, третий ??? 1 3 нового остатка. Оставшуюся часть Вася разделил поровну с четвёртым другом. Кому досталась большая часть?

Автор: Гость