К Васе в гости пришли 4 друга. Первый получил 1 5 пирога, второй – 1 4 остатка, третий ??? 1 3 нового остатка. Оставшуюся часть Вася разделил поровну с четвёртым другом. Кому досталась большая часть?
Математика
К Васе в гости пришли 4 друга. Первый получил 1 5 пирога, второй – 1 4 остатка, третий ??? 1 3 нового остатка. Оставшуюся часть Вася разделил поровну с четвёртым другом. Кому досталась большая часть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1/5=4/5 - 3 друга и Вася 4/5-4/5*1/4=4/5-1/5=3/5 - 2 друга и Вася 3/5-3/5*1/3=3/5-1/5=2/5 2/5:2=1/5 Ответ: всем досталось поровну
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