Из трех одинаковых цифр чтоб получилось 20

Математика
Из трех одинаковых цифр чтоб получилось 20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×5-5=20 надеюсь помогла
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