Из трех одинаковых цифр чтоб получилось 20
Математика
Из трех одинаковых цифр чтоб получилось 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×5-5=20 надеюсь помогла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Військо Данила Галицького спустошило Болохівську землю наприкінці 1241 р. тому, що ??ї князі: а)підтримували Орду б)не сплачували податків в)...
Английский язык
Математика
Два поезда выехали с одной станции в одном направлении .Первый поезд вышел на два ??аса раньше друго и движется со скоростью 40км/ч ,второй со скор...
Другие предметы