Два поезда выехали с одной станции в одном направлении .Первый поезд вышел на два ??аса раньше друго и движется со скоростью 40км/ч ,второй со скоростью 80км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый. На каком расстоян...

Математика

Два поезда выехали с одной станции в одном направлении .Первый поезд вышел на два ??аса раньше друго и движется со скоростью 40км/ч ,второй со скоростью 80км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый. На каком расстоянии от станции второй догонит первый.

Автор: Гость