Два поезда выехали с одной станции в одном направлении .Первый поезд вышел на два ??аса раньше друго и движется со скоростью 40км/ч ,второй со скоростью 80км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый. На каком расстоян...

Математика
Два поезда выехали с одной станции в одном направлении .Первый поезд вышел на два ??аса раньше друго и движется со скоростью 40км/ч ,второй со скоростью 80км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый. На каком расстоянии от станции второй догонит первый.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40*2=80 км ( проехал первый поезд когда второй начал путь) 2) 80*2=160 (км)  на таком расстоянии он догонит 3) 160/80=2 (ч )  через столько 2-й  поезд догонит первый  
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