Помогите со сравнением характеристик героев из рассказа "Конь с розовой гривой".Н??жно сравнить Бабушку Катерину Петровну и тетку Васеню по этим характеристикам:Общность,внешность,манера поведения, речь, поступки, авторское отн...

Литература
Помогите со сравнением характеристик героев из рассказа "Конь с розовой гривой".Н??жно сравнить Бабушку Катерину Петровну и тетку Васеню по этим характеристикам:Общность,внешность,манера поведения, речь, поступки, авторское отношение к героине
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