Помогите со сравнением характеристик героев из рассказа "Конь с розовой гривой".Н??жно сравнить Бабушку Катерину Петровну и тетку Васеню по этим характеристикам:Общность,внешность,манера поведения, речь, поступки, авторское отн...
Литература
Помогите со сравнением характеристик героев из рассказа "Конь с розовой гривой".Н??жно сравнить Бабушку Катерину Петровну и тетку Васеню по этим характеристикам:Общность,внешность,манера поведения, речь, поступки, авторское отношение к героине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭТО ЧТО, ТАК ТРУДНО? ПРОЧИТАЙ - УЗНАЕШЬ!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Докажи что в природе все взаимосвязано связана через цепи питания Составь цепи питания укажи разминание
Английский язык
Математика
География