Докажи что в природе все взаимосвязано связана через цепи питания Составь цепи питания укажи разминание

Биология
Докажи что в природе все взаимосвязано связана через цепи питания Составь цепи питания укажи разминание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комар летел его съела жаба, жабу тритон,тритона тигр,носорог,носорога убил человек это и есть круговорот в природе.
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