Рассказ на тему кукольный театр
Окружающий мир
Рассказ на тему кукольный театр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теа́тр ку́кол — одна из разновидностей кукольного вида искусства, в который выходят мультипликационное и не мультипликационное анимационное киноискусство, кукольное искусство эстрады и художественные кукольные программы телевидения
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