Метан → ацетилен → уксусный альдегид → этанол → хлорэтан → → бутан → хлорбутан

Химия
Метан → ацетилен → уксусный альдегид → этанол → хлорэтан → → бутан → хлорбутан
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2CH4 = C2H2 + 3H2  2) C2H2 + H2O = CH3COH 3)  CH3COH + H2 = С2H5OH 4)  С2H5OH + НСl = С2H5Сl + КСl (над равно Н2SO4) 5)  2C2H5Cl + 2Na = 2NaCl+C4H10 6)  C4H10+Cl2 = C4H9Cl+HCl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определить часть речи у этих слов ДАЮ 50 БАЛЛОВ: поддалась сладко блистательный облепивший вниз сквозящие самым строеньице перед...
Ответить
Биология
Форма листьев у кукушкина льна
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!! указать число и падеж каждого существительного. По бульварам и улицам, мимо витрин магазинов, по узким переулкам бежали дети....
Ответить
Математика
Какие окончания в словах поле, добро?
Ответить
Английский язык
Срочноооооооо help pleaseeeeeeeeeee ex 3
Ответить