Метан → ацетилен → уксусный альдегид → этанол → хлорэтан → → бутан → хлорбутан
Химия
Метан → ацетилен → уксусный альдегид → этанол → хлорэтан → → бутан → хлорбутан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2CH4 = C2H2 + 3H2 2) C2H2 + H2O = CH3COH 3) CH3COH + H2 = С2H5OH 4) С2H5OH + НСl = С2H5Сl + КСl (над равно Н2SO4) 5) 2C2H5Cl + 2Na = 2NaCl+C4H10 6) C4H10+Cl2 = C4H9Cl+HCl
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