Помогите пожалуйста!! указать число и падеж каждого существительного. По бульварам и улицам, мимо витрин магазинов, по узким переулкам бежали дети. Они бежали с портфелями в руках, с ранцами за плечами. Они как попало пересекал...
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Помогите пожалуйста!! указать число и падеж каждого существительного. По бульварам и улицам, мимо витрин магазинов, по узким переулкам бежали дети. Они бежали с портфелями в руках, с ранцами за плечами. Они как попало пересекали перекрестки. Дети спешили в школу. Во всем городе в домах, на улице, кроме них, никого не было. Спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По бульварам(мн.ч.,Д.п.) и улицам(мн.ч.,Д.п.), мимо витрин(мн.ч.,Р.п.) магазинов(мн.ч.,Р.п.), по узким переулкам(мн.ч.,Д.п.) бежали дети(мн.ч.,И.п.). Они бежали с портфелями(мн.ч.,Т.п.) в руках(мн.ч.,П.п.), с ранцами(мн.ч.,Т.п.) за плечами(мн.ч.,Т.п.). Они как попало пересекали перекрестки(мн.ч.,В.п.). Дети(мн.ч.,И.п.) спешили в школу(ед.ч.,В.п.). Во всем городе(ед.ч.,П.п.) в домах(мн.ч.,П.п.), на улице(ед.ч.,П.п.), кроме них, никого не было.
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