Помогите пожалуйста!! указать число и падеж каждого существительного. По бульварам и улицам, мимо витрин магазинов, по узким переулкам бежали дети. Они бежали с портфелями в руках, с ранцами за плечами. Они как попало пересекал...

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Помогите пожалуйста!! указать число и падеж каждого существительного. По бульварам и улицам, мимо витрин магазинов, по узким переулкам бежали дети. Они бежали с портфелями в руках, с ранцами за плечами. Они как попало пересекали перекрестки. Дети спешили в школу. Во всем городе в домах, на улице, кроме них, никого не было. Спасибо!!!!

Автор: Гость