Какие окончания в словах поле, добро?

Математика
Какие окончания в словах поле, добро?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень добр,"о" окончание,допустим,изменим форму будет слово добр[ый].
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