Какие окончания в словах поле, добро?
Математика
Какие окончания в словах поле, добро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень добр,"о" окончание,допустим,изменим форму будет слово добр[ый].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Немецкий язык
Английский язык
Сделать эти предложения отрицательными 1)They are from Moskow. 2)She is from Paris. 3)You are sad. 4)We are cold. 5)Jim is a pupil.
Английский язык
Ребят помогите пожалуйста с английским наружно восемь на тему правила дорожного ??вижение 100 балов накину