Этапы формирования этнической карты Северного Кавказа

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Равнины и предгорья Северного Кавказа — территория, где за исторический период этнический состав населения неоднократно менялся. Русские на Северном Кавказе появились в низовьях Дона и на Тереке в XVI в.1, после присоединения к России Астраханского ханства. В конце XVIII в. Екатерина II ликвидирует Запорожскую Сечь (известную вам по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба») и переселяет запорожских казаков на реку Кубань — так появляется Кубанское казачье войско. Чуть раньше казачьи поселения возникают и на берегах Терека, где образуется Терское казачье войско (о жизни которого в середине XIX в. вы можете узнать из повести JI. IJ. Толстого «Казаки»). Россия нескатько десятилетий вела кавказские воины, закончившиеся полным подчинением горских народов лишь в 1861 г. И во время войн, и особенно после них осуществлялись массовые переселения кавказских народов. На Западном Кавказе проживают адыгские народы, большая часть которых в свое время не согласилась с требованием русского правительства спуститься на равнину (чтобы быть под контролем у русской администрации) и переселилась к своим единоверцам-мусульманам на территорию тогдашней Оттоманской империи. Черноморское побережье и горы Западного Кавказа оказались обезлюдевшими, и их а конце XIX — начале XX в. заселяли переселенцы из других районов Российской империи: русские, украинцы, греки, армяне, эстонцы и другие. Еще больший поток переселенцев (русских и украинцев) направлялся на равнины Предкавказья. Во время Гражданской воины (1918 —1921 ) горские народы Кавказа, как правило, поддерживали Красную Армию (поскольку их традиционные противники — казаки — поддерживали белогвардейцев). После разгрома белых в ряде предгорных районов земли были отобраны у казаков и отданы горским народим; были образованы национальные республики. Следующее обострение этнических проблем пришлось на 1943—1944 гг., когда некоторые народы Кавказа — карачаевцы, балкарцы« ингуши и чеченцы, обвиненные в «пособничестве врагу», были выселены в восточные районы СССР (в основном в Казахстан). Они получили возможность вернуться обратно лишь в 1956—1957 гг., но не все земли им были возвращены, что послужило основой новых конфликтов, проявившихся уже в 1990-х гг.