Пищеварительная система брюхоногих моллюсков? Пожалуйста,помогите

Биология
Пищеварительная система брюхоногих моллюсков? Пожалуйста,помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ротовая полость - Глотка (в ней терка, протоки слюнных желез) - пищевод - желудок (в него открываются протоки печени) - кишечник - отверсти у края мантии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Восстанови последовательность событий Поставь цифры по порядку .Расположи эти события на ленте времени.Укажи век, когда они произошли
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с номером1119
Ответить
Химия
Осуществить превращение, записав уравнение хим. реакции самостоятельно, укажите ??ип реакций и название полученных веществ: Na---Na2O---NaOH---Na...
Ответить
Литература
Выпишите слова с уменьшительно ласкательными суффиксами .примерами из произведе??ия устного народного творчества подтвердите мысль о том ,что в соз...
Ответить
Английский язык
Перевод на английский 1)можно увидеть много машин на улицах нашего города 2)я знал, что ты вернулся домой 3)к следующему году завод выпустит ...
Ответить