Пищеварительная система брюхоногих моллюсков? Пожалуйста,помогите
Биология
Пищеварительная система брюхоногих моллюсков? Пожалуйста,помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ротовая полость - Глотка (в ней терка, протоки слюнных желез) - пищевод - желудок (в него открываются протоки печени) - кишечник - отверсти у края мантии
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