Укажи естественный водоём 1 канал 2 озеро 3 водохронилеще 4 бассейн

Математика
Укажи естественный водоём 1 канал 2 озеро 3 водохронилеще 4 бассейн
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озеро. оно сделано природой.
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