Помогите с математикой пожалуйста заранее спасибо даю 45 балов
Математика
Помогите с математикой пожалуйста заранее спасибо даю 45 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(3/7+4/7)-(7/20-3/20)=4/5 1)3/7+4/7=1; 2)7/20-3/20=1/5; 3)1-1/5=4/5. 2)(3/8+5/8)-(2/3+1/6)=1/6 1)3/8+5/8=1; 2)2/3+1/6=5/6; 3)1-5/6=1/6.
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