Представьте квадрат двучлена в виде трёхчлена: а) (2x-1)^2 б)5y+1)^2

Алгебра
Представьте квадрат двучлена в виде трёхчлена: а) (2x-1)^2 б)5y+1)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (2х-1)²= (2х-1)(2х-1) = 4х²-2×1×2х+1 = 4х²-4х+1 б) (5у+1)² = (5у+1)(5у+1) = 25у²+2×5у×1+1 = 25у ²+10у+1
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