Три девицы под окномПряли поздно вечерком. Глядь — поверх текучих водЛебедь бел??я плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!Что ты тих, как день ненастный?И с царевной на крыльцо пёс бежит и ей в лицо Жалко смотрит. грозн...

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Три девицы под окномПряли поздно вечерком. Глядь — поверх текучих водЛебедь бел??я плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!Что ты тих, как день ненастный?И с царевной на крыльцо пёс бежит и ей в лицо Жалко смотрит. грозно воет. Словно сесердце пёсье ноет,,, Красно солнце отвечало.- Я царевны не видало 1, Выпиши все слова с орфограммой: буква на месте непроизносимого согласного звука. Рядом объясняй выбор букв. Не забывай об "окошках" в проверочных словах. 2. Выпиши примеры слов, в которых есть главные опасности письма: 4-5 с безударными гласными и 4-5 с согласными, парными по глухости-звонкости. Доказывай, что буквы выбраны верно.

Автор: Гость