Помогите написать сочинение на тему мои любимые игры
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Помогите написать сочинение на тему мои любимые игры
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Гость:
Несмотря на всю сложность ситуации 21-ого века, я всё ещё люблю играть в такие игры как: морской бой, крестики-нолики, монополия и др. Я являюсь сторонников всех ПК игр и надеюсь на вашу поддержку.Играя в столько старые 'придумки" меня восхищает не столько игра, сколько процесс её жизни. Как она создавалась, сколько людей играли в её, сколько лет она несёт такую ношу - вот то что зажигает моё сердце. А потому моя жизнь как домино: пока в мире есть то, что несёт историю, она будет складывать всё большую и большею цепь, находя больше и больше сравнений!!!
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