Какую букву нужно вставить в слово с...ленный
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Какую букву нужно вставить в слово с...ленный
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Гость:
Мне кажется букву о проверочное слово соль
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