Прочитай текст. Почему часть речи получила такое название

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Прочитай текст. Почему часть речи получила такое название
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