ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ РАССКАЗ ПО РИСУНКУ. ( Лягушка путешественница)
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ РАССКАЗ ПО РИСУНКУ. ( Лягушка путешественница)
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