Помогите решить пожалуйста, срочно! найти значение выражения 4sin^2 x-3, если cos^2 x=0,5

Математика
Помогите решить пожалуйста, срочно! найти значение выражения 4sin^2 x-3, если cos^2 x=0,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos²x=0,5 sin²x+cos²x=1 sin²x+0,5²=1.  sin²x=0,75 4*sin²x-3=4*0,75-3=3-3=0 ответ: 4sin²x-3=0
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