Помогите решить пожалуйста, срочно! найти значение выражения 4sin^2 x-3, если cos^2 x=0,5
Математика
Помогите решить пожалуйста, срочно! найти значение выражения 4sin^2 x-3, если cos^2 x=0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos²x=0,5 sin²x+cos²x=1 sin²x+0,5²=1. sin²x=0,75 4*sin²x-3=4*0,75-3=3-3=0 ответ: 4sin²x-3=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кем были эти люди,каков их вклад в историю России? А.Л.Ордин-Нащокин В.В.Голицын-...??рий Крижанич -
Русский язык
Что называется именем существительным? Приведи свои примеры. Назови грамотические признаки (как изменяются, что имеют?)
Қазақ тiлi