Что называется именем существительным? Приведи свои примеры. Назови грамотические признаки (как изменяются, что имеют?)
Русский язык
Что называется именем существительным? Приведи свои примеры. Назови грамотические признаки (как изменяются, что имеют?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное-часть речи,обозначает предмет,отвечает на вопрос кто?что?Изменяются по числам,падежам,но не по родам!Имеют.......наверное окончания)
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