Что называется именем существительным? Приведи свои примеры. Назови грамотические признаки (как изменяются, что имеют?)

Русский язык
Что называется именем существительным? Приведи свои примеры. Назови грамотические признаки (как изменяются, что имеют?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное-часть речи,обозначает предмет,отвечает на вопрос кто?что?Изменяются по числам,падежам,но не по родам!Имеют.......наверное окончания)
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