Кем были эти люди,каков их вклад в историю России? А.Л.Ордин-Нащокин В.В.Голицын-...??рий Крижанич

Гость: Гость:

Ордин-Нащокин основал ряд мануфактур ,Льготы русским купцам ,союз с Польшей против Турции . Голицын -Отмена крепостного права , отмена смертной казни ,наемная армия по западному образцу Юрий Крижанич - объединения всего славянства для борьбы с немецкой опасностью , реформиромал российскую власть , убрав из неё правления людодерства