Кем были эти люди,каков их вклад в историю России? А.Л.Ордин-Нащокин В.В.Голицын-...??рий Крижанич -
История
Кем были эти люди,каков их вклад в историю России? А.Л.Ордин-Нащокин В.В.Голицын-...??рий Крижанич -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ордин-Нащокин основал ряд мануфактур ,Льготы русским купцам ,союз с Польшей против Турции . Голицын -Отмена крепостного права , отмена смертной казни ,наемная армия по западному образцу Юрий Крижанич - объединения всего славянства для борьбы с немецкой опасностью , реформиромал российскую власть , убрав из неё правления людодерства
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