Кем были эти люди,каков их вклад в историю России? А.Л.Ордин-Нащокин В.В.Голицын-...??рий Крижанич -

История
Кем были эти люди,каков их вклад в историю России? А.Л.Ордин-Нащокин В.В.Голицын-...??рий Крижанич -
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Ордин-Нащокин основал ряд мануфактур ,Льготы русским купцам ,союз с Польшей против Турции .    Голицын -Отмена крепостного права , отмена смертной казни ,наемная армия по западному образцу   Юрий Крижанич - объединения всего славянства для борьбы с немецкой опасностью , реформиромал российскую власть , убрав из неё правления людодерства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что называется именем существительным? Приведи свои примеры. Назови грамотические признаки (как изменяются, что имеют?)
Ответить
Физика
Вес. корабля 1000 кН. Какой объём воды он вытеснит?
Ответить
Қазақ тiлi
40 жаттыгу истеп беринизши
Ответить
Математика
На вертикально расположенной координатной прямой отмечены две точки -24 и -29 Назов?? точку расположенную ниже
Ответить
Литература
Напишите сочинение егэ вот по этому тексту:
Ответить