Выбери быстрый способ вычисления суммы 499плюс 217 а)500-217 плюс 1 б)500плюс217-1 в)499плюс 218- 1

Математика
Выбери быстрый способ вычисления суммы 499плюс 217 а)500-217 плюс 1 б)500плюс217-1 в)499плюс 218- 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б рроще всего. Так как удобнее к 500 просто прибавить 216 и получить 716
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