Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 1 дм и 2 корень из 2 дм,а уг??л между ними 45 градусов.наидите объем параллелепипеда,если площадь его меньшего диагонального сечения равна корень из 15 дм^2
Геометрия
Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 1 дм и 2 корень из 2 дм,а уг??л между ними 45 градусов.наидите объем параллелепипеда,если площадь его меньшего диагонального сечения равна корень из 15 дм^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь основания=1 дм*2 корня из 2 дм*sin45=2 длина меньшей диагонали по теореме косинусов= =корень(1+8-2*1*2 корня из 2*корень2/2)=корень5 высота = S/корень5=3корень10 V=высота*площадь основания
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