Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 1 дм и 2 корень из 2 дм,а уг??л между ними 45 градусов.наидите объем параллелепипеда,если площадь его меньшего диагонального сечения равна корень из 15 дм^2

Геометрия

Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 1 дм и 2 корень из 2 дм,а уг??л между ними 45 градусов.наидите объем параллелепипеда,если площадь его меньшего диагонального сечения равна корень из 15 дм^2

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