С огорода собрали 34 кг. морковки.Из 6кг. приготовили сок,а остальную разложили в ящ??ки по 4 кг. в каждый.Сколько ящиков занято морковью? ответьте пожалуйста,отмечу лучшим ответом.:-)

Математика

С огорода собрали 34 кг. морковки.Из 6кг. приготовили сок,а остальную разложили в ящ??ки по 4 кг. в каждый.Сколько ящиков занято морковью? ответьте пожалуйста,отмечу лучшим ответом.:-)

Автор: Гость