С огорода собрали 34 кг. морковки.Из 6кг. приготовили сок,а остальную разложили в ящ??ки по 4 кг. в каждый.Сколько ящиков занято морковью? ответьте пожалуйста,отмечу лучшим ответом.:-)
Математика
С огорода собрали 34 кг. морковки.Из 6кг. приготовили сок,а остальную разложили в ящ??ки по 4 кг. в каждый.Сколько ящиков занято морковью? ответьте пожалуйста,отмечу лучшим ответом.:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34-6=28кг 28÷4=7ящ ответ : 7 ящиков
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