Откуда из за чего как выплывало солнце
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Откуда из за чего как выплывало солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце крутится вокруг своей оси и постепенно выплывает со стороны востока
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