Исправьте ошибки, и поставьте знаки препинания. Можете исправить текст если есть ??ечевые ошибки. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо) Сцена пожара одна из самых ярких эпизодов повести. Меня привлекло смелое поведение бабушк...

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Исправьте ошибки, и поставьте знаки препинания. Можете исправить текст если есть ??ечевые ошибки. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо) Сцена пожара одна из самых ярких эпизодов повести. Меня привлекло смелое поведение бабушки. Как она проявила себя во время пожара. Начался пожар, бабушка басом приказала Евгении снять иконы, а няне вывести детей. Вдруг она вспомнила, что в мастерской есть купоросное масло, которое может взорваться. И пламя могло бы охватить дом. Бабушка, не задумываясь, накинула на себя попону и ринулась в горящую мастерскую. Через некоторое время она вышла с ведерной бутылью купоросного масла и положила бутыль в снег. Дед скинул с нее горящую попону и затоптал огонь. Бабушка побежала к соседям и попросила помочь потушить огонь, ведь пламя может разойтись и охватить другие дома. Помимо соседей, бабушка позаботилась и о коне. Она встала крестом перед взвившемся конем, успокоила его и назвала мышонком. Благодаря бабушке, ее отваге и мудрости пожар был потушен.

Автор: Гость