Сформулируй задачу на движение в одном и том же направлении которое начелось одновременно из одного пункта числовое данные для формулировки задачи можно взять из следущей схемы 50 км в час 70 км в час

Математика

Сформулируй задачу на движение в одном и том же направлении которое начелось одновременно из одного пункта числовое данные для формулировки задачи можно взять из следущей схемы 50 км в час 70 км в час

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