Сформулируй задачу на движение в одном и том же направлении которое начелось одновременно из одного пункта числовое данные для формулировки задачи можно взять из следущей схемы 50 км в час 70 км в час
Математика
Сформулируй задачу на движение в одном и том же направлении которое начелось одновременно из одного пункта числовое данные для формулировки задачи можно взять из следущей схемы 50 км в час 70 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из пункта А одновременно в одном направлении вышли два поезда. Первый шел со скоростью 50 км/час, второй 70 км/ час. На каком расстоянии друг от друга они будут находится через 3 часа? 50*3=150 км 70*3=210 км 210км-150 км=60 км
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