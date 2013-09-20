Как будет изменяться внутренняя энергия воды в кастрюле по мере её подогревания? ??очему?

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1. В один стакан налита холодная вода, в другой - столько же горячей воды. Одинакова ли внутренняя энергия воды в этих стаканах? 2. На столе в кухне стоят стакан и графин с водой. Оди­наковы ли внутренние энергии воды в этих сосудах? 3. Как будет изменяться внутренняя энергия воды в ка­стрюле по мере ее подогревания? 4. Что можно сказать о внутренней энергии тела, тем­пература которого понизилась? 5. Два медных бруска имеют одинаковую температуру, но масса одного 1 кг, а другого — 0,5 кг. Какой из двух данных брусков обладает большей внутренней энергией? 6. Продукты положили в холодильник. Как изменилась их внутренняя энергия? ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! Alexandern1 20.09.2013 ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯDirektor1988200 хорошист Внутренняя энергия тела зависит от температуры тела, в частности внутреняя энергия прямо пропорциональна температуре тела. Вот это положение надо учитывать при ответах на поставленные вопросы. 5 КОММЕНТАРИЕВ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! 0СПАСИБО3Спасибо Директр!)Но можно по точнее на каждый вопрос ответ? в то я плохо в физике соображаю(Хорошо1) Внутренняя энергия теплой воды больше чем холодной так как температура теплой воды выше чем холодной, а внутренняя энергия пропорциональна температуреМне надо все 6 Мозг Отвечающий Не можешь найти то, что ищешь?ЗАДАЙ ВОПРОС ЧТО ТЫ