В честь кого ярослав мудрый основал город юрьев
История
В честь кого ярослав мудрый основал город юрьев
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Ярослав в 1030 г. отправился из Новгорода в поход на эстов и основал город Юрьев (названный так в честь христианского имени князя)
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