Помогите пожалуйста с номером1119
Математика
Помогите пожалуйста с номером1119
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BOE= 55градусов BOD=25градусов
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