Перевод на английский 1)можно увидеть много машин на улицах нашего города 2)я знал, что ты вернулся домой 3)к следующему году завод выпустит миллион машин 4)когда наташа вошла в комнату, мы обсуждали спектакль с друзьями 5...

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Перевод на английский 1)можно увидеть много машин на улицах нашего города 2)я знал, что ты вернулся домой 3)к следующему году завод выпустит миллион машин 4)когда наташа вошла в комнату, мы обсуждали спектакль с друзьями 5)посмотри дети играют во дворе

Автор: Гость