Перевод на английский 1)можно увидеть много машин на улицах нашего города 2)я знал, что ты вернулся домой 3)к следующему году завод выпустит миллион машин 4)когда наташа вошла в комнату, мы обсуждали спектакль с друзьями 5...
Английский язык
Перевод на английский 1)можно увидеть много машин на улицах нашего города 2)я знал, что ты вернулся домой 3)к следующему году завод выпустит миллион машин 4)когда наташа вошла в комнату, мы обсуждали спектакль с друзьями 5)посмотри дети играют во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) it is possible to see many cars on streets of our city2) I knew that you have come back home3) by next year the plant will release one million cars4) when Natasha has entered the room, we discussed a performance with friends5) look children play in the yard
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Семья за две недели израсходовала 7 пачек сахара по 400г.сколько сахара расходует э??о семья за день ? сколько человек в этой семье, если на каждог...
Английский язык
Вставьте в пропуски слова: comission; application form; manual; blue collar workers; white collar workers; the suck; civil servants; part-time; voc...