Устраните недочёты и запишите предложения в соответствии с нормами литературног?? языка. Как называется такая речевая ошибка? 1)Напишите свою автобиографию. 2)Это ему приснилось во сне. 3)Впервые они познакомились на фронте. 4)...

Русский язык
Устраните недочёты и запишите предложения в соответствии с нормами литературног?? языка. Как называется такая речевая ошибка? 1)Напишите свою автобиографию. 2)Это ему приснилось во сне. 3)Впервые они познакомились на фронте. 4)Оплата согласно прейскуранту цен. 5)Просьба к школьникам возвратить книги обратно в библиотеку. 6)В июне детская площадка вновь возобновила работу. 7)Гостям вручили памятные сувениры. 8)С августа месяца подорожают билеты. 9)Родители отметили двадцатилетнюю годовщину свадьбы. 10)Актёр впервые дебютировал в роли Тома Сойера.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. напишите свою биографию 2. это ему приснилось. 3. они познакомились на фронте. 4. оплата согласно прейскуранту. 5. просьба к школьникам возвратить книгу обратно. (просьба к школьникам возвратить книгу в библиотеку). 6. в июне детская площадка возобновила работу. 7. гостям подарили памятные сувениры. 8. с августа подорожают билеты. 9.родители отметили двадцатую годовщину свадьбы. 10. актер дебютировал в роли тома сойера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чем биологический метод борьбы с насекомыми вредителями лучше чем использование против них химических веществ (ядов).
Ответить
Обществознание
Приведите примеры: 1)административная ответственность 2)гражданско-правовая 3)??исциплинарная 4)материальная 5)уголованя
Ответить
Биология
Пищеварительная система брюхоногих моллюсков? Пожалуйста,помогите
Ответить
Окружающий мир
Восстанови последовательность событий Поставь цифры по порядку .Расположи эти события на ленте времени.Укажи век, когда они произошли
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с номером1119
Ответить