Устраните недочёты и запишите предложения в соответствии с нормами литературног?? языка. Как называется такая речевая ошибка? 1)Напишите свою автобиографию. 2)Это ему приснилось во сне. 3)Впервые они познакомились на фронте. 4)...
Русский язык
Устраните недочёты и запишите предложения в соответствии с нормами литературног?? языка. Как называется такая речевая ошибка? 1)Напишите свою автобиографию. 2)Это ему приснилось во сне. 3)Впервые они познакомились на фронте. 4)Оплата согласно прейскуранту цен. 5)Просьба к школьникам возвратить книги обратно в библиотеку. 6)В июне детская площадка вновь возобновила работу. 7)Гостям вручили памятные сувениры. 8)С августа месяца подорожают билеты. 9)Родители отметили двадцатилетнюю годовщину свадьбы. 10)Актёр впервые дебютировал в роли Тома Сойера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. напишите свою биографию 2. это ему приснилось. 3. они познакомились на фронте. 4. оплата согласно прейскуранту. 5. просьба к школьникам возвратить книгу обратно. (просьба к школьникам возвратить книгу в библиотеку). 6. в июне детская площадка возобновила работу. 7. гостям подарили памятные сувениры. 8. с августа подорожают билеты. 9.родители отметили двадцатую годовщину свадьбы. 10. актер дебютировал в роли тома сойера.
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