Устраните недочёты и запишите предложения в соответствии с нормами литературног?? языка. Как называется такая речевая ошибка? 1)Напишите свою автобиографию. 2)Это ему приснилось во сне. 3)Впервые они познакомились на фронте. 4)...

Русский язык

Устраните недочёты и запишите предложения в соответствии с нормами литературног?? языка. Как называется такая речевая ошибка? 1)Напишите свою автобиографию. 2)Это ему приснилось во сне. 3)Впервые они познакомились на фронте. 4)Оплата согласно прейскуранту цен. 5)Просьба к школьникам возвратить книги обратно в библиотеку. 6)В июне детская площадка вновь возобновила работу. 7)Гостям вручили памятные сувениры. 8)С августа месяца подорожают билеты. 9)Родители отметили двадцатилетнюю годовщину свадьбы. 10)Актёр впервые дебютировал в роли Тома Сойера.

Автор: Гость