Чем биологический метод борьбы с насекомыми вредителями лучше чем использование против них химических веществ (ядов).

Биология
Чем биологический метод борьбы с насекомыми вредителями лучше чем использование против них химических веществ (ядов).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При использовании ядов,вредители рано или поздно становятся невосприимчивыми к ним,и приходится переходить на новые средства.Так же некоторые химические вещества отрицательно влияют на саму продукцию
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