Приведите примеры: 1)административная ответственность 2)гражданско-правовая 3)??исциплинарная 4)материальная 5)уголованя

Обществознание
Приведите примеры: 1)административная ответственность 2)гражданско-правовая 3)??исциплинарная 4)материальная 5)уголованя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кража в супермаркете на сумму до 1000р 2) ответственность производителя и продавца товара перед покупателем, за некачественный товар 3) прогул работника  4) умышленное причинение ущерба 5) убийство
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