Приведите примеры: 1)административная ответственность 2)гражданско-правовая 3)??исциплинарная 4)материальная 5)уголованя
Обществознание
Приведите примеры: 1)административная ответственность 2)гражданско-правовая 3)??исциплинарная 4)материальная 5)уголованя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кража в супермаркете на сумму до 1000р 2) ответственность производителя и продавца товара перед покупателем, за некачественный товар 3) прогул работника 4) умышленное причинение ущерба 5) убийство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Восстанови последовательность событий Поставь цифры по порядку .Расположи эти события на ленте времени.Укажи век, когда они произошли
Математика
Химия
Осуществить превращение, записав уравнение хим. реакции самостоятельно, укажите ??ип реакций и название полученных веществ: Na---Na2O---NaOH---Na...