Выписать десять междометий из басен Крылова.

Литература
Выписать десять междометий из басен Крылова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднялся вдруг весь псарный двор - Почуя серого так близко забияку, Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку; Псари кричат: "Ахти, ребята, вор!"- ( «Волк на псарне»), «Эх, братцы, это всё не так», Сосед толкует Фока: «не то беда, что клеть далека, Да надо на дворе лихих держать собак; Возьми-ка у меня щенка любого От жучки: я бы рад соседа дорогого От сердца наделить, Чем их топить» ( «Крестьянин в беде»), Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!" («Слон и Моська») Междометие "ей-же-ей" ("Нужды нет, Еще тарелочку; послушай: Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!") создает в басне "Демьянова уха" живые разговорные интонации. ЮлИчка, есть правило: если восклицательный знак стоит после междометия, находящегося в середине предложения, то следующее слово пишется со строчной буквы, например: А ныне, ах! за весь его любовный жар готовится ему несносный столь удар (Крылов).
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