Сделать эти предложения отрицательными 1)They are from Moskow. 2)She is from Paris. 3)You are sad. 4)We are cold. 5)Jim is a pupil.
Английский язык
Сделать эти предложения отрицательными 1)They are from Moskow. 2)She is from Paris. 3)You are sad. 4)We are cold. 5)Jim is a pupil.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They arent from Moscow She isnt from Paris You arent sad we arent cold Jim isnt a pupil
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