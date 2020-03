Сделать эти предложения отрицательными 1)They are from Moskow. 2)She is from Paris. 3)You are sad. 4)We are cold. 5)Jim is a pupil.

Сделать эти предложения отрицательными 1)They are from Moskow. 2)She is from Paris. 3)You are sad. 4)We are cold. 5)Jim is a pupil.

