Форма листьев у кукушкина льна
Биология
Форма листьев у кукушкина льна
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Кукушкин лён (Polytrichum) - род растений из класса лиственных мхов. Стебель, густо покрытый листьями с ассимиляционными пластиночками на верхней стороне листа, достигает высоты 40 см. Обильно спороносит. Коробочка со спорами находится на длинной ножке и имеет иное строение, чем у других лиственных мхов: сверху она закрыта легко опадающим колпачком с тонкими, направленными вниз волосками, напоминающими льняную пряжу (отсюда название) . Растет крупными подушкообразными дернинами. Место произрастания: В горах, лесах, на болотах и в тундре, в заболачивающихся таёжных лесах-долгомошниках.
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